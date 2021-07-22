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Президент Беларуси подписал указ о выплате ежегодной материальной помощи ко Дню Победы
22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси установлена дополнительная выплата ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы. Соответствующий указ накануне подписал Президент.
Материальная помощь ветеранам до этого года оказывалась в преддверии юбилейных дат Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В соответствии с подписанным указом устанавливается дополнительная социальная поддержка в виде выплаты ежегодной материальной помощи ветеранам войны и некоторым категориям граждан, пострадавшим от последствий войны. Размер ежегодных выплат, согласно документу, будет устанавливаться Советом Министров. Источник финансирования - республиканский бюджет.
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В Беларуси установлена дополнительная выплата ежегодной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы. Соответствующий указ накануне подписал...
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