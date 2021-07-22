Олегу Газманову - 70

Источник материала: БT

Знаменитому певцу и музыканту Олегу Газманову сегодня исполняется 70 лет. Свою группу он создал еще в 1989-м и тогда же написал альбом "Эскадрон", который принес ему славу. Газманов - народный артист России, награжден орденами Почета, Дружбы народов и рядом других. Артиста всегда связывали с Беларусью самые теплые отношения, он регулярно приезжал к нам с концертами. С юбилеем Олега Газманова поздравил Президент Беларуси . Александр Лукашенко отметил, что вся жизнь музыканта - пример самоотверженного служения искусству, и в нашей стране Газманов всегда будет желанным гостем.



Читайте также:



