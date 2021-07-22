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Олегу Газманову - 70
22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Знаменитому певцу и музыканту Олегу Газманову сегодня исполняется 70 лет. Свою группу он создал еще в 1989-м и тогда же написал альбом "Эскадрон", который принес ему славу. Газманов - народный артист России, награжден орденами Почета, Дружбы народов и рядом других. Артиста всегда связывали с Беларусью самые теплые отношения, он регулярно приезжал к нам с концертами. С юбилеем Олега Газманова
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Знаменитому певцу и музыканту Олегу Газманову сегодня исполняется 70 лет. Свою группу он создал еще в 1989-м и тогда же написал альбом "Эскадрон", который принес ему...
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