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На кулинарном фестивале "Мотальскія прысмакі" установят 50-метровый стол гостеприимства

22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Фестиваль "Мотальскія прысмакі" готовится удивить гостей. В частности, установят специальный стол гостеприимства, который в длину составит 50 метров. Бесплатно попробовать местные угощения пригласят всех желающих. Агрогородок Мотоль Ивановского района издавна славился своими колбасами, сырами, а также искусными работами кожевенников. Чтобы поддержать давние традиции, раз в два года здесь устраивают большой кулинарный фестиваль. Хозяйки готовят блюда по местным рецептам, и каждая старается удивить. При этом ярмарки разворачивают прямо в деревенских двориках. Специально к фестивалю в центре установили деревянные скульптуры колбасника, фотографа, каравайщика и других людей, которые реально существовали в агрогородке в позапрошлом столетии.

Фестиваль "Мотальскія прысмакі" будет проходить два дня - с 7 по 8 августа. Кроме большой ярмарки, гостей ждут народные концерты, забавы и многое другое.

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Фестиваль "Мотальскія прысмакі" готовится удивить гостей. В частности, установят специальный стол гостеприимства, который в длину составит 50 метров. Бесплатно...
 
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