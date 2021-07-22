Команда Белтелерадиокомпании прибыла в Токио

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Команда Белтелерадиокомпании прибыла в олимпийский Токио. Дорога выдалась непростой. Наиболее сложные моменты ждали наших коллег в аэропорту прилета. И причина в ковидных ограничениях. Все дело в том, что данные о прибывающих в страну японцы заносят в специальное приложение OCHA. А это несколько этапов, растянутые на несколько часов.



О том, как приняла Япония белорусов, ставках на медали и часах ожидания сюжет Александра Хоровца. Недели подготовки, сутки на сборы, учесть все до последних мелочей, ничего не забыть, постоянно помнить про маски.







Операторские хитрости





Приложение OCHA - путь на Олимпиаду

Именно черно-желтая бумажка с надписью OCHA является официальным пропуском в столицу Японии Токио. Здесь OCHA означает мобильное приложение, куда заносятся все данные о прибывающем на Олимпийские игры человеке

Если журналистам для написания текста достаточно телефона в кармане, то операторам надо думать и про камеры. Их берут в ручную кладь. А чтобы аккуратно аппаратуру уложить, приходится прибегать к некоторым лайфхакам.Путь до Токио у команды бэтэшников пролегает с пересадкой в Стамбуле. Три часа лету - и мы в Турции. Перелет из Минска в Стамбул прошел не без приключений, из-за грозового фронта пришлось поменять маршрут. Тем не менее журналисты провели это время достаточно продуктивно и обсуждали медальные перспективы.Дабы не разозлить фортуну, прогнозы на цифры по медалям от спортивных журналистов сейчас называть не станем. Озвучим их по окончании Олимпиады и посмотрим, есть ли у Кристины Камыш и Сергея Мацкевича способности, как у Ванги, а может это холодный профессиональный расчет или все-таки пальцем в небо.Готовимся к 11-часовому перелету в Токио. Он, к слову, прошел спокойно. И около восьми вечера по местному времени мы благополучно приземлились в аэропорте Ханеда. Ну а дальше начались те самые японские приключения.С учетом того, что в Японии очень строгие ковидные ограничения, каждый шаг прибывающих фиксируется в том числе с помощью этого приложения. Сюда заносятся не только все паспортные данные, но и результаты ПЦР-теста, который сдают все, кто прилетает.Видеосъемку здесь проводить нельзя. Везде висят таблички о том, что видеосъемка везде запрещена. Но тем не менее самые эксклюзивные кадры мы обязательно покажем. Путь из самолета через аэропорт в город я бы назвал квестом "пройди OCHA". Достаточно большое количество разного рода этапов, где необходимо предъявлять все свои регистрационные данные, а также сдавать ПЦР-тест. После того как анализы забрали, еще один этап, и на экране уже ждем номер своей очереди, который прописан в специальном документе, после чего идем к следующему этапу.У всей олимпийской команды телевизионщиков отрицательные тесты на COVID, поэтому смело получаем аккредитацию. В случае любой заминки на помощь всегда готовы придти волонтеры - они встречаются буквально каждом шагу.Очный квест растянулся на семь этапов. Прохождение всех заняло приблизительно три часа. И привет олимпийский Токио. Кстати, в 22:30 температура воздуха здесь около 27 градусов. Жарко. Но не менее жаркими будут и наши репортажи.