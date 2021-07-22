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Команда Белтелерадиокомпании прибыла в Токио

22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Команда Белтелерадиокомпании прибыла в олимпийский Токио. Дорога выдалась непростой. Наиболее сложные моменты ждали наших коллег в аэропорту прилета. И причина в ковидных ограничениях. Все дело в том,  что данные о прибывающих в страну японцы заносят в специальное приложение OCHA. А это несколько этапов, растянутые на несколько часов. 

О том, как приняла Япония белорусов, ставках на медали и часах ожидания сюжет Александра Хоровца. Недели подготовки, сутки на сборы, учесть все до последних мелочей, ничего не забыть, постоянно помнить про маски.


Операторские хитрости


Если журналистам для написания текста достаточно телефона в кармане, то операторам надо думать и про камеры. Их берут в ручную кладь. А чтобы аккуратно аппаратуру уложить, приходится прибегать к некоторым лайфхакам.

Команда Белтелерадиокомпании прибыла в Токио


Путь до Токио у команды бэтэшников пролегает с пересадкой в Стамбуле. Три часа лету - и мы в Турции. Перелет из Минска в Стамбул прошел не без приключений, из-за грозового фронта пришлось поменять маршрут. Тем не менее журналисты провели это время достаточно продуктивно и обсуждали медальные перспективы.

Дабы не разозлить фортуну, прогнозы на цифры по медалям от спортивных журналистов  сейчас называть не станем. Озвучим их по окончании Олимпиады и посмотрим, есть ли у Кристины Камыш и Сергея Мацкевича способности, как у Ванги, а может это холодный профессиональный расчет или все-таки пальцем в небо.

Команда Белтелерадиокомпании прибыла в Токио


Приложение OCHA - путь на Олимпиаду


Готовимся к 11-часовому перелету в Токио. Он, к слову, прошел спокойно. И около восьми вечера по местному времени мы благополучно приземлились в аэропорте Ханеда. Ну а дальше начались те самые японские приключения.

Именно черно-желтая бумажка с надписью OCHA является официальным пропуском в столицу Японии Токио. Здесь OCHA означает мобильное приложение, куда заносятся все данные о прибывающем на Олимпийские игры человеке

С учетом того, что в Японии очень строгие ковидные ограничения, каждый шаг прибывающих фиксируется в том числе с помощью этого приложения. Сюда заносятся не только все паспортные данные, но и результаты ПЦР-теста, который сдают все, кто прилетает. 

Видеосъемку здесь проводить нельзя. Везде висят таблички о том, что видеосъемка везде запрещена. Но тем не менее самые эксклюзивные кадры мы обязательно покажем. Путь из самолета через аэропорт в город я бы назвал квестом "пройди OCHA". Достаточно большое количество разного рода этапов, где необходимо предъявлять все свои регистрационные данные, а также сдавать ПЦР-тест. После того как анализы забрали, еще один этап, и на экране уже ждем номер своей очереди, который прописан в специальном документе, после чего идем к следующему этапу.

Команда Белтелерадиокомпании прибыла в Токио


У всей олимпийской команды телевизионщиков отрицательные тесты на COVID, поэтому смело получаем аккредитацию. В случае любой заминки на помощь всегда готовы придти волонтеры - они встречаются буквально каждом шагу.

Очный квест растянулся на семь этапов. Прохождение всех заняло приблизительно три часа. И привет олимпийский Токио. Кстати, в 22:30 температура воздуха здесь около 27 градусов. Жарко. Но не менее жаркими будут и наши репортажи. 



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Теги: Минск
 
 
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Команда Белтелерадиокомпании прибыла в олимпийский Токио. Дорога выдалась непростой. Наиболее сложные моменты ждали наших коллег в аэропорту прилета. И причина в...
 
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