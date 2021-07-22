|
Основателю ансамбля "Хорошки" Валентине Гаевой - 85
22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Юбилей сегодня отмечает хореограф, художественный руководитель и основатель ансамбля "Хорошки". Валентине Гаевой - 85. С юбилеем народную артистку Беларуси
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юбилей сегодня отмечает хореограф, художественный руководитель и основатель ансамбля "Хорошки". Валентине Гаевой - 85. С юбилеем народную артистку Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)