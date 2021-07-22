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Основателю ансамбля "Хорошки" Валентине Гаевой - 85

22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Юбилей сегодня отмечает хореограф, художественный руководитель и основатель ансамбля "Хорошки". Валентине Гаевой - 85. С юбилеем народную артистку Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. Уроженка России с белорусскими корнями приехала на малую родину в 1967 году. Работала в могилевском коллективе "Веснянки" при автозаводе Кирова. Спустя несколько лет - после победы на конкурсе балетмейстеров - ее пригласили в Белгосфилармонию. Там Валентина Гаевая и задалась целью создать белорусский национальный танцевальный коллектив.

В первый состав "Хорошек" даже не проводили кастинг, достались те танцовщики, которых не взяли после училища в профессиональные хореографические коллективы. А спустя годы Валентине Гаевой и ее артистам рукоплескали практически все континенты. Ее постановки как путешествие по временным эпохам и национальной истории в танце. 

Ко дню рождения народной артистки телеканал "Беларусь 3" подготовил спецвыпуски проектов, а 25 июля в программе юбилейный концерт ансамбля "Хорошки".


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Юбилей сегодня отмечает хореограф, художественный руководитель и основатель ансамбля "Хорошки". Валентине Гаевой - 85. С юбилеем народную артистку Беларуси...
 
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