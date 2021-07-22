ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приемы граждан стали традиционной формой общения белорусов с представителями власти

22.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Вопросы начисления и перерасчета пенсии, восстановления родительских прав и помощь  в трудоустройстве. Накануне в столице с просьбой посодействовать в  решении проблем граждане обращались к председателю Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре и социальному развитию Совета Республики Виктору Лисковичу. На личный прием прибыли не только из Минска, но и Несвижа, Солигорска. Каждый вопрос взят под личный контроль сенатора. Отдельные моменты решались прямо на месте с представителем Минтруда и соцзащиты. Задача - внимательно выслушать и  разобраться, с чем пожаловали на прием.

Приемы граждан уже стали традиционной формой общения белорусов с представителями власти. Сегодня представители Совета Республики проведут единый день приема граждан в исполкомах Витебской области.

Читайте также:



 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы начисления и перерасчета пенсии, восстановления родительских прав и помощь  в трудоустройстве. Накануне в столице с просьбой посодействовать в  решении...
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: заседание Конституционной комиссии, господдержка в строительстве жилья и обряд "Зажинки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by