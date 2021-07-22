Гигин: история с 26 мигрантами в Литве подпадает под определение преступления против человечности

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. История, произошедшая с 26 мигрантами в Литве, подпадает под определение преступления против человечности. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Та история, которая произошла с 26 мигрантами, я убежден, не единична. Она полностью попадает под определение преступления против человечности. Некоторые наши эксперты поспешили сказать, что это военное преступление. Но все-таки не военное, ведь пока нет боевых действий между Беларусью и Литвой. Однако это действительно преступление против человечности, и оно полностью соответствует Римскому статуту, который учредил Международный уголовный суд. Там говорится о насильственной депортации, - подчеркнул эксперт. - Была она в Литве? Была. Также там написано о преследовании какой-либо группы по политическим, религиозным и расовым принципам. В Литве мы это тоже явно видим. Республика и современные литовские политики просто шаг в шаг идут за нацистами, и это не пустые слова. В стране некогда была развернута российская ксенофобская кампания, направленная против мигрантов и Беларуси в том числе. И идет она не один год".

Аналитик вспомнил историю, когда по приглашению Ангелы Меркель через Средиземное море в Евросоюз хлынула первая волна мигрантов. Страны ЕС должны были распределить беженцев между собой. На фоне этого в Литве в социальных сетях и некоторых СМИ начали размещать откровенно расистские, сегрегационные, ксенофобские и исламофобские материалы.

"Такая пропаганда идет не первый год. Все ровно то же, что было в Германии и в целом в Европе в 20-30-е годы 20 века. Власти Литвы также совершают преступления против женщин и детей. Избивают, стреляют, депортируют, преследуют по расовому, этническому и религиозному принципу. Следующий момент, они принимают закон, который вопреки конституции Литвы ограничивает права мигрантов, в частности, право апелляции", - отметил Вадим Гигин.

Он сравнил эти действия с поступками нацистской Германии и напомнил, что на территории Литвы в годы Второй мировой войны совершался холокост, однако страна до сих пор не раскаялась в этом.

"Сравните с тем, что было в нацистской Германии. Пропаганда ксенофобская, приход к власти, насильственные преступления, Нюрнбергские расовые законы 1935 года. Литва идет один в один. Почему это стало возможным в республике? В стране дважды избирается президент Валдас Адамкус, который воевал под командованием нацистов, при этом не раскаялся и считает это подвигом. Страна также не раскаялась в своем участии в холокосте, хотя на территории республики он совершался в значительной степени и руками самих литовцев", - резюмировал кандидат исторических наук.-0-

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