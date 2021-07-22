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Чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту пройдет в Минске

22.07.2021 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пройдет чемпионат Беларуси по пожарно-спасательному спорту, посвященный Дню пожарной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

C 22 по 23 июля соревнования пройдут в Университете гражданской защиты МЧС, 24 июля - в Центральном детском парке имени Максима Горького. В них примут участие спортсмены из девяти команд, представляющие областные и Минское городское управления МЧС, две команды Университета гражданской защиты.

22 июля будут выявлены сильнейшие в дисциплине "подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни", 23 июля - в "преодолении 100-метровой полосы с препятствиями" и "пожарной эстафете 4х100 метров". 24 июля, в день официальных торжеств, посвященных Дню пожарной службы, соревнования пройдут в Центральном детском парке имени Максима Горького, где состоится одна из самых красочных дисциплин пожарно-спасательного спорта - "боевое развертывание".

Эти соревнования - важный этап подготовки спортсменов мужской и женской сборных команд к чемпионатам мира по пожарно-спасательному спорту, которые пройдут c 31 августа по 6 сентября в Казахстане. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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C 22 по 23 июля соревнования пройдут в Университете гражданской защиты МЧС, 24 июля - в Центральном детском парке имени Максима Горького. В них примут участие...
 
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