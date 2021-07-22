ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совмин определил перечень организаций, обязанных создавать аварийно-спасательные службы

22.07.2021 10:47 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило перечень организаций, которые в обязательном порядке создают аварийно-спасательные службы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июля 2021 года №410, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень вошли военные аэродромы, военные специальные объекты, объекты с наличием взрывчатых веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, "Белаэронавигация", Национальный аэропорт Минск, региональные отделения Белорусской железной дороги, ряд заводов, в том числе МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, БМЗ, "БЕЛДЖИ". Также в него включены Белорусская АЭС, "Минскэнерго", "Могилевэнерго", "Витебскэнерго", "Гродноэнерго", "Гомельэнерго".

Кроме того, в этом списке Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (Минская область), Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, "Минск-Арена", Дворец Республики и другие организации.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Брест прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими для участия в учении "Запад-2021"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by