«Беларусь 1» опубликовал видео со стрельбой по нелегалам на границе

Официальный телеграм-канал «АТН. Новости Беларуси» опубликовал фотографию актов телесного осмотра двух нелегалов со следами побоев и видео, на котором слышны выстрелы и видны люди, выбегающие из леса.

В «Акте телесного осмотра» описываются результаты осмотра двух нелегалов. Согласно документу, у мужчины и женщины обнаружены гематомы и кровоподтеки.

В акте не указаны обстоятельства, при которых были получены данные травмы. Телеграм-канал пишет, что это «результаты избрания и издевательств пособниками литовского режима мирных людей».

Отметим, в документах есть имена пациентов, но нет имени врача, который их осматривал, а в качестве даты осмотра приведено 19 июня 2021 года, хотя сам документ датирован 19 июля.

Литовские пограничники называют такую ​​информацию полной чушью и не комментируют ее.

Чуть позже в телеграм-канале появилось видео, на котором видно, как люди выбегают из леса, и слышны звуки стрельбы. «Беларусь 1» утверждает, что на видеозаписи – нелегальные мигранты, бегущие из Литвы в Беларусь, а кадры сняты в ночь на 19 июля.

«Именно в эту ночь литовские власти по-фашистски – с издевательствами, насилием, угрозами жизни и стрельбой в спину - выгнали группу мигрантов из Ирака на территорию нашей страны», - пишет телеграм-канал, добавляя, что литовские власти опровергали данную информацию, но «теперь есть документальное подтверждение нацистской выходки властей соседней страны».

Напомним, в текущем году число нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси в Литву, резко увеличилось. В связи с этим власти страны-соседки начали строить проволочное заграждение на границе с Беларусью и ввели чрезвычайное положение.

Лидеры ЕС и США считают , что нелегальная миграция организована белорусскими властями.