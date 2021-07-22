|
«Беларусь 1» опубликовал видео со стрельбой по нелегалам на границе
22.07.2021 11:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Официальный телеграм-канал «АТН. Новости Беларуси»
В «Акте телесного осмотра» описываются результаты осмотра двух нелегалов. Согласно документу, у мужчины и женщины обнаружены гематомы и кровоподтеки.
В акте не указаны обстоятельства, при которых были получены данные травмы. Телеграм-канал пишет, что это «результаты избрания и издевательств пособниками литовского режима мирных людей».
Отметим, в документах есть имена пациентов, но нет имени врача, который их осматривал, а в качестве даты осмотра приведено 19 июня 2021 года, хотя сам документ датирован 19 июля.
Литовские пограничники
Чуть позже в телеграм-канале появилось видео, на котором видно, как люди выбегают из леса, и слышны звуки стрельбы. «Беларусь 1» утверждает, что на видеозаписи – нелегальные мигранты, бегущие из Литвы в Беларусь, а кадры сняты в ночь на 19 июля.
«Именно в эту ночь литовские власти по-фашистски – с издевательствами, насилием, угрозами жизни и стрельбой в спину - выгнали группу мигрантов из Ирака на территорию нашей страны», - пишет телеграм-канал, добавляя, что литовские власти опровергали данную информацию, но «теперь есть документальное подтверждение нацистской выходки властей соседней страны».
Напомним, в текущем году число нелегальных мигрантов, идущих из Беларуси в Литву, резко увеличилось. В связи с этим власти страны-соседки
Лидеры ЕС и США
Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный телеграм-канал «АТН.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)