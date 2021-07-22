Температура воздуха в последней декаде июля будет на 2 градуса выше нормы

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в последней декаде июля будет на 2 градуса выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие сутки через территорию Беларуси проходил атмосферный фронт, за которым в нашу страну с северных широт устремилась прохладная воздушная масса. Фронтальный раздел, смещающийся на фоне области повышенного атмосферного давления, осадков принес немного, а вот температурный фон снизился существенно: прошедшей ночью в отдельных районах термометры показывали всего 7-9 градусов тепла", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 23 июля, погоду в Беларуси по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью слабый, днем умеренный, местами по северу порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9. Днем будет от плюс 20 по северу до 28 градусов тепла по югу страны.

В субботу, 24 июля, малоактивный атмосферный фронт продолжит свое смещение через территорию Беларуси. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по югу - до плюс 29.

В воскресенье, 25 июля, Беларусь будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит от плюс 9 по северу до 17 градусов выше нуля по югу, днем - 23-29 градусов тепла.

В понедельник, 26 июля, преобладающее влияние на погоду будет оказывать область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами в юго-западных районах страны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем - 24-31 градус жары.

"В дальнейшем с юго-запада Европы на территорию Беларуси сместятся фронтальные разделы. Дождей станет больше, но и температурный фон повысится. В целом последняя декада июля ожидается на 2 градуса выше климатической нормы", - отметили в Белгидромете.

Во вторник, 27 июля, ночью местами по юго-западу страны, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов выше нуля, днем будет 25-32 градуса жары.

В среду, 28 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 14-21 градусов выше нуля. Днем будет 24-29 градусов тепла, местами по югу - плюс 30-32.-0-

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