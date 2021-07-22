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Кондитерская фабрика в Ивенце получила новую жизнь после банкротства и санации предприятия

22.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ставка на регионы важна для экономики. В частности, на производственный ресурс, потенциал  которого используют не в полной мере. Правительство продолжает мониторить регионы. Накануне премьер посетил Ивенец, где местной кондитерской фабрике дали новую жизнь после банкротства и санации предприятия. И этот опыт обещают масштабировать на те районы, где есть схожие сложности. 

Итак, конвейер в Ивенце запустили спустя три года. Новый собственник выкупил долю у бизнесмена, который просчитался с бизнес-стратегией, и  взял обязательства по кредитным долгам. Постепенно на предприятие возвращается и коллектив. Уже открыто 100 рабочих мест. За год их увеличат втрое. Для небольшого поселка это большой плюс. И главное - есть заказы на продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешних. Порядка 70 % планируют экспортировать. Сегодня, кстати, спрос превышает производственные мощности. 

Кондитерская фабрика в Ивенце получила новую жизнь после банкротства и санации предприятия


В этом убедилась и наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Модернизация и инвестиции в это предприятие в Ивенце -  по сути первый шаг к созданию многопрофильной структуры. "Слодыч", сильный игрок на рынке, взял эти площади под свое крыло, и они стали его филиалом. Вкладываться в новое оборудование не пришлось. Прежний собственник закупил немецкие линии, они современны, отвечают всем требованиям и сегодня уже в строю. Знаменитые конфеты "Коровка" и леденцы, а также желейные конфеты в стартовом пакете, после ассортимент будут расширять. 

Бизнес-план на 5 лет. Объемы производства вырастут в 4 раза. Треть продукции останется на внутреннем рынке. Остальное на экспорт. Сейчас эти линии выпускают 120 тон сладостей в месяц, в следующем году ждут вдвое больше. Это важный проект по изготовлению импортозамещающей продукции.

Инвестиции как импульс для развития регионов. Возрождение предприятий имеет большое значение для небольших территорий. О перспективах рассказали премьеру. Это один из достаточно успешных примеров, когда предприятие фактически из стадии ликвидации после банкротства получает новую жизнь, возрождается в умелых руках  и превращается в прибыльный проект.

Развитие регионов - ключевой аспект динамичного социально-экономического развития страны, отмечает премьер. В Беларуси много сделано для республиканских предприятий, Минска, областных центров. Сейчас на повестке дня именно регионы, ведь площадок для инвестпроектов по стране много.

Кондитерская фабрика в Ивенце получила новую жизнь после банкротства и санации предприятия


В Воложинском районе бизнесу предлагают развиваться в разных сферах


Особое внимание агроэкотуризму. Усадьбы, которых в округе шесть десятков, сейчас нарасхват. И важно развивать это прибыльное направление. В активе уже 80 тысяч туристов за 5 лет. 


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Теги: Минск
 
 
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Ставка на регионы важна для экономики. В частности, на производственный ресурс, потенциал  которого используют не в полной мере. Правительство продолжает...
 
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