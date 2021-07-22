Кондитерская фабрика в Ивенце получила новую жизнь после банкротства и санации предприятия

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Ставка на регионы важна для экономики. В частности, на производственный ресурс, потенциал которого используют не в полной мере. Правительство продолжает мониторить регионы. Накануне премьер посетил Ивенец, где местной кондитерской фабрике дали новую жизнь после банкротства и санации предприятия. И этот опыт обещают масштабировать на те районы, где есть схожие сложности.



Итак, конвейер в Ивенце запустили спустя три года. Новый собственник выкупил долю у бизнесмена, который просчитался с бизнес-стратегией, и взял обязательства по кредитным долгам. Постепенно на предприятие возвращается и коллектив. Уже открыто 100 рабочих мест. За год их увеличат втрое. Для небольшого поселка это большой плюс. И главное - есть заказы на продукцию как на внутреннем рынке, так и на внешних. Порядка 70 % планируют экспортировать. Сегодня, кстати, спрос превышает производственные мощности.









В этом убедилась и наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Модернизация и инвестиции в это предприятие в Ивенце - по сути первый шаг к созданию многопрофильной структуры. "Слодыч", сильный игрок на рынке, взял эти площади под свое крыло, и они стали его филиалом. Вкладываться в новое оборудование не пришлось. Прежний собственник закупил немецкие линии, они современны, отвечают всем требованиям и сегодня уже в строю. Знаменитые конфеты "Коровка" и леденцы, а также желейные конфеты в стартовом пакете, после ассортимент будут расширять.



Бизнес-план на 5 лет. Объемы производства вырастут в 4 раза. Треть продукции останется на внутреннем рынке. Остальное на экспорт. Сейчас эти линии выпускают 120 тон сладостей в месяц, в следующем году ждут вдвое больше. Это важный проект по изготовлению импортозамещающей продукции.



Инвестиции как импульс для развития регионов. Возрождение предприятий имеет большое значение для небольших территорий. О перспективах рассказали премьеру. Это один из достаточно успешных примеров, когда предприятие фактически из стадии ликвидации после банкротства получает новую жизнь, возрождается в умелых руках и превращается в прибыльный проект.



Развитие регионов - ключевой аспект динамичного социально-экономического развития страны, отмечает премьер. В Беларуси много сделано для республиканских предприятий, Минска, областных центров. Сейчас на повестке дня именно регионы, ведь площадок для инвестпроектов по стране много.













В Воложинском районе бизнесу предлагают развиваться в разных сферах

Особое внимание агроэкотуризму. Усадьбы, которых в округе шесть десятков, сейчас нарасхват. И важно развивать это прибыльное направление. В активе уже 80 тысяч туристов за 5 лет.



