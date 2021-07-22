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МИД России удивлен заявлениями западных политиков о поощрении Беларусью нелегальной миграции

22.07.2021 12:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва удивлена заявлениями ряда западных политиков о том, что Минск якобы поощряет нелегальную миграцию. Литва вместо "подрывной деятельности" против Беларуси лучше бы контактировала с белорусской стороной по проблеме мигрантов, сказал в интервью РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко.

"Звучащие из уст некоторых западных политиков обвинения Минска в поощрении нелегальной миграции в страны Евросоюза с Ближнего Востока вызывают удивление", - сказал Андрей Руденко.

По словам замглавы МИД РФ, на фоне усиления внешнего давления и кратно возросших угроз безопасности внутри страны правоохранительным органам Беларуси действительно приходится концентрировать свои отнюдь не безграничные ресурсы на задачах обеспечения внутренней стабильности.

"Что же касается Литвы, то вместо подрывной деятельности ей следовало бы решать волнующие ее вопросы противодействия незаконным мигрантам в контактах с белорусскими властями. Однако Вильнюс не только уклоняется от такого сотрудничества, но и наращивает конфронтационную линию", - добавил Руденко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Звучащие из уст некоторых западных политиков обвинения Минска в поощрении нелегальной миграции в страны Евросоюза с Ближнего Востока вызывают удивление", -...
 
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