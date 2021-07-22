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В Беларуси ЦТ на 100 баллов сдали 379 абитуриентов

22.07.2021 13:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ЦТ на 100 баллов сдали 379 абитуриентов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"Абсолютный результат - 100 баллов показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам. Максимальный результат по 2 учебным предметам показали 24 абитуриента, в 2020 году - 15. По одному учебному предмету 100 баллов набрали 355 абитуриентов, в 2020 году - 308", - рассказала Наталья Вайтехович.

По ее словам, в этом году на ЦТ зарегистрировались 62,6 тыс. человек, приняли участие - более 60 тыс. "Удалено за нарушения (с учетом резервных дней) 11 человек. Не прошли по медпоказаниям - 16", - отметила замдиректора.

В среднем регистрировались абитуриенты на 3,32 учебных предмета. "44,8% от общего числа зарегистрированных абитуриентов регистрировались на 4 учебных предмета. 8,6% - зарегистрировались для прохождения ЦТ по двум государственным языкам одновременно - русскому и белорусскому", - добавила Наталья Вайтехович.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с белорусского языка. Последнее испытание по основному графику по всемирной истории (новейшее время) прошло 8 июля. Также были определены три резервных дня - 14, 16 и 18 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Абсолютный результат - 100 баллов показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам. Максимальный результат по 2 учебным предметам показали 24...
 
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