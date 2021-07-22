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Первые воинские эшелоны с техникой и военнослужащими из России прибыли в Брест
22.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Запад-2021" - первые воинские эшелоны с техникой и военнослужащими из России прибыли в Брест. Солдатам предстоит принять участие в совместных стратегических учениях Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Стартовала подготовка к маневрам.
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"Запад-2021" - первые воинские эшелоны с техникой и военнослужащими из России прибыли в Брест. Солдатам предстоит принять участие в совместных стратегических учениях...
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