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Первые воинские эшелоны с техникой и военнослужащими из России прибыли в Брест

22.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Запад-2021" - первые воинские эшелоны с техникой и военнослужащими из России прибыли в Брест. Солдатам предстоит принять участие в совместных стратегических учениях Вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Стартовала подготовка к маневрам. 

Учения запланированы с 10 по 16 сентября. Местом событий станут как белорусские, так и российские полигоны. Маневры направлены на укрепление военной безопасности Союзного государства.

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Теги: Брест
 
 
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"Запад-2021" - первые воинские эшелоны с техникой и военнослужащими из России прибыли в Брест. Солдатам предстоит принять участие в совместных стратегических учениях...
 
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