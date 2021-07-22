﻿ Трансляции "Славянского базара" посмотрели более 1,8 млн человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трансляции "Славянского базара" посмотрели более 1,8 млн человек

22.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Трансляция на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 3" XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" собрала у экранов 1 млн 801 тыс. телезрителей (26 % городского населения в возрасте старше 4 лет). Наибольшей популярностью традиционно пользовались торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля - каждую из них посмотрели более 600 тыс. человек.

Рейтинг торжественной церемонии открытия составил 1,9, доля телесмотрения среди аудитории старше 4 лет - 11,5 %.

Рейтинг церемонии закрытия также составил 1,9, а вот доля телесмотрения была выше - 14 %. Это позволило телеканалу "Беларусь 1" занять лидирующие позиции в отечественном медиапространстве с долей 16,5 % среди женской аудитории и 13,7 % среди аудитории старше 4 лет.

Рейтинг - потенциальная аудитория программы, выраженная в процентах от общего числа жителей страны, имеющих телевизор.Доля - показатель, означающий процент зрителей от общего числа людей, которые в данный момент смотрят телевизор.

Видеодневники XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" смотрите здесь

Также мы собрали для вас все новости по теме "Славянский базар - 2021". Переходите по ссылке, чтобы вспомнить, как это было.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трансляция на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 3" XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" собрала у экранов 1 млн 801 тыс. телезрителей (26...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минюст пояснил лишение лицензий некоторых адвокатов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by