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Минздрав Беларуси утвердил надбавки к зарплате медиков
22.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минздрав Беларуси определил тарифные разряды, стимулирующие и компенсирующие выплаты медработникам согласно новому перечню должностей. Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года. Работники системы здравоохранения, получающие базовые доплаты, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Это касается всех сотрудников, в том числе лифтеров, водителей и другого персонала.
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Минздрав Беларуси определил тарифные разряды, стимулирующие и компенсирующие выплаты медработникам согласно новому перечню должностей. Постановление вступает...
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