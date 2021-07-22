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Минздрав Беларуси утвердил надбавки к зарплате медиков

22.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минздрав Беларуси определил тарифные разряды, стимулирующие и компенсирующие выплаты медработникам согласно новому перечню должностей. Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года. Работники системы здравоохранения, получающие базовые доплаты, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Это касается всех сотрудников, в том числе лифтеров, водителей и другого персонала.

Помимо этого уточнен перечень должностей врачей хирургического профиля, актуализированы перечни высокотехнологичной медицинской помощи и сложных медицинских вмешательств (в части лечения пациентов с ожогами).



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Минздрав Беларуси определил тарифные разряды, стимулирующие и компенсирующие выплаты медработникам согласно новому перечню должностей. Постановление вступает...
 
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