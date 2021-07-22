А. Сосновский: В того, кто выстрелит в прошлое из пистолетов, будущее выстрелит из пушки

Источник материала: БT

Впереди множество исследований для обнаружения массовых захоронений и установлению живых свидетелей, чтобы защитить их права и увековечить память погибших. По мнению зарубежных экспертов, сейчас одна из основных задач белорусов - пресечь все попытки обесценить исторические факты и восстановить справедливость.



Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, политолог (Германия):

Именно сейчас важно эту тему поднимать, потому что, к сожалению, участников Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Мы видим, что идет переписывание истории, особенно стараются Прибалтика, Польша и, конечно же, Украина, которая пытается все сейчас представить в другом свете. В того, кто выстрелит в прошлое из пистолетов, будущее выстрелит из пушки. Это очень правильные слова, и они к нам относятся сейчас полностью. Не понимая, откуда и с чем мы пришли, в чем наше прошлое, где мы победили, а где мы проиграли, и кто в конце концов виновен в том, что происходило, мы не сможем защитить настоящее.