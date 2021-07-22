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А. Сосновский: В того, кто выстрелит в прошлое из пистолетов, будущее выстрелит из пушки
22.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Впереди множество исследований для обнаружения массовых захоронений и установлению живых свидетелей, чтобы защитить их права и увековечить память погибших. По мнению зарубежных экспертов, сейчас одна из основных задач белорусов - пресечь все попытки обесценить исторические факты и восстановить справедливость.
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Впереди множество исследований для обнаружения массовых захоронений и установлению живых свидетелей, чтобы защитить их права и увековечить память погибших. По...
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