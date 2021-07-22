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А. Сосновский: В того, кто выстрелит в прошлое из пистолетов, будущее выстрелит из пушки

22.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Впереди множество исследований для обнаружения массовых захоронений и установлению живых свидетелей, чтобы защитить их права и увековечить память погибших. По мнению зарубежных экспертов, сейчас одна из основных  задач белорусов - пресечь все попытки обесценить исторические факты и восстановить справедливость.

Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, политолог (Германия):
Именно сейчас важно эту тему поднимать, потому что, к сожалению, участников Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Мы видим, что идет переписывание истории, особенно стараются  Прибалтика, Польша и, конечно же, Украина, которая пытается все сейчас представить в другом свете. В того, кто выстрелит в прошлое из пистолетов, будущее выстрелит из пушки. Это очень правильные слова, и они к нам относятся сейчас полностью.  Не понимая, откуда и с чем мы пришли, в чем наше прошлое, где мы победили, а где мы проиграли, и кто в конце концов виновен в том, что происходило, мы не сможем защитить настоящее.


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Впереди множество исследований для обнаружения массовых захоронений и установлению живых свидетелей, чтобы защитить их права и увековечить память погибших. По...
 
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