|
Новые факты геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны
22.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В материалах уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной появились новые факты. Гомельская прокуратура уже допросила в рамках расследования 65 человек, из них 30 - это узники концлагерей и местные жители, которых увозили на принудительные работы.
Установлено семь ранее не известных мест массового расстрела и последующего захоронения мирных жителей, где не производились раскопки. Например, деревня Веселое Поле Гомельского района. Здесь в годы войны были сожжены и расстреляны более 35 мирных жителей. К сожалению, данные 22 жертв нацизма пока не установлены. А в поселке Иваньков были расстреляны и сожжены 33 мирных жителя (данные 12 человек не установлены).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В материалах уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной появились новые факты. Гомельская прокуратура уже допросила в рамках...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)