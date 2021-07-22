Новые факты геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны

Источник материала: БT

В материалах уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной появились новые факты. Гомельская прокуратура уже допросила в рамках расследования 65 человек, из них 30 - это узники концлагерей и местные жители, которых увозили на принудительные работы.

Установлено семь ранее не известных мест массового расстрела и последующего захоронения мирных жителей, где не производились раскопки. Например, деревня Веселое Поле Гомельского района. Здесь в годы войны были сожжены и расстреляны более 35 мирных жителей. К сожалению, данные 22 жертв нацизма пока не установлены. А в поселке Иваньков были расстреляны и сожжены 33 мирных жителя (данные 12 человек не установлены).



Восстановить хронологию событий тех ужасных дней следственной группе помогают местные жители. Кто-то на тот момент был еще ребенком, кому-то рассказывали родители.



Читайте также:



