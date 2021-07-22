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ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ покупайте новую квартиру! Продажи стартуют в готовом доме "Прага" в Minsk World!
22.07.2021 14:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Лето – последний шанс купить квартиру выгодно! Осенью – подорожание!
Новый готовый дом
Продажи квартир в доме
Получить консультацию вы можете по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Также мы приглашаем вам на вечерний коктейль с 23 по 26 июля. Вы лично посмотрите район и понравившиеся квартиры в доме
Покупка квартиры в таком квартале как
Почему этот квартал – один из лучших вариантов? Посмотрите, сколько у него преимуществ!
Транспортная доступность
В пяти минутах ходьбы строится станция метро "Аэродромная, в пешей доступности – станция "Ковальская Слобода".
Готовый дом "Прага" находится рядом с готовым домом "Варшава"
Развитая социальная инфраструктура
Детские сады и школы, поликлиники и медицинские центры будут в пешей доступности. На первом этаже дома – коммерческие помещения, так что спуститься в булочную, аптеку или парикмахерскую можно будет на лифте.
Через дорогу появится Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall. С южной и юго-западной стороны, запроектирован большой парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных.
Здесь появится Деловой квартал МФЦ
Торгово-развлекательный центр Mara Mall
Через дорогу запроектирован шикарный парк
Комфорт высокого уровня
Продуманные места общего пользования, входы в подъезды с уровня земли, сквозные подъезды с двумя входами, колясочные и парковки для велосипедов – все это про дом
Вход в подъезд - с уровня земли
Низкая плотность застройки
В квартале будет всего несколько домов, основную территорию займут зеленые насаждения, детские и спортивные площадки.
Здесь есть спортивные площадки
Яркие игровые площадки для счастливого детства
Занимайтесь спортом в свое удовольствие!
Безопасность
Квартал строится по принципу "двор без машин", поэтому все парковки вынесены на периферию. Вы сможете спокойно отпускать детей на площадку.
Стильный интерьер
В каждом доме - дизайнерское лобби и комфортные лифты OTIS. Есть место для консьержа, зона отдыха и туалетная комната с пеленальным столиком.
В каждой квартире – панорамные окна и свободные планировки. Высота потолков – 2,7 и 3 метра. Площадь квартир варьируется от 30 до 74 квадратных метров.
В стильном лобби можно встречать гостей
Здесь комфортно и красиво
Эксклюзивные варианты квартир
На первом этаже этого яркого дома – квартиры с отдельными входами и террасами. Таким образом даже в центре активного квартала создается ощущение частного дома. Придомовую территорию вы сможете использовать по своему усмотрению.
На первых этажах – квартиры с отдельными входами
Купить квартиру в готовом доме
Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!
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Новый готовый дом "Прага" в квартале "Центральная Европа" – место, где хочется жить! В самом сердце многофункционального комплекса Minsk World, в двух минутах ходьбы от...
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