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Уникальное для отечественной науки урновое захоронение нашли историки БГУ

22.07.2021 14:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное урновое захоронение второй половины І тысячелетия нашей эры нашли археологи БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Захоронение найдено возле деревни Речки Вилейского района во время архелогической практики студентов исторического факультета. Руководят работами заведующая кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Полина Курлович, преподаватели названной кафедры Владимир Плавинский и Владимир Гриб, - рассказали в пресс-службе. - Рядом с перевернутым горшком находились кремированные кости человека и фрагмент расплавленного бронзового украшения. Пока захоронение не разбиралось, но заранее можно предположить, что датируется оно второй половиной І тысячелетия нашей эры, до принятия христианства".

Находка археологов уникальна для отечественной науки, подобные захоронения и обрядовые погребения на территории Беларуси практически не исследовались. Рядом с урной были обнаружены фрагменты плуга, датируемые Средневековьем. Историки БГУ предполагают, что это могут быть следы хозяйственной деятельности жителей или древнего ритуала.

Археологи продолжают работу вокруг выявленного захоронения с целью установить структуру могильника. Также историки БГУ взяли пробы для радиоуглеродного и палинологического анализа для определения возраста находки и растительного состава спор и пыльцы указанного периода.

В БГУ напомнили: на исследуемой территории уже обнаружено более 1 тыс. фрагментов предметов бытовой культуры, предположительно датируемых серединой І - началом ІІ тысячелетия нашей эры.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Находка археологов уникальна для отечественной науки, подобные захоронения и обрядовые погребения на территории Беларуси практически не исследовались.
 
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