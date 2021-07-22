Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появление в Беларуси такой новой формы постдипломного образования для врачей-специалистов, как резидентура, в целом одобрено главой государства. Однако процесс ее внедрения еще предстоит комплексно рассмотреть со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания Президента с руководством Совета Министров , передает корреспондент БЕЛТА.

"Новые медицинские технологии развиваются настолько широко и бурно, что это требует особых форм подготовки специалистов. Высокие медицинские технологии переходят из крупных клинических центров Минска, областей в города ускоренного развития, опорные больницы. Это требует соответствующей подготовки медперсонала", - пояснил министр.

По его словам, в целом идея постдипломной подготовки в форме резидентуры одобрена главой государства. "Но было принято решение рассмотреть еще раз комплексно, потому что резидентура влечет за собой целый пласт вопросов: от учебных программ, правил поступления, требований к квалификации персонала, который будет оказывать образовательные услуги, места оказания таких услуг", - отметил руководитель Минздрава.

В связи с этим Президент поручил осенью этого года организовать широкое обсуждение комплекса вопросов, связанных с резидентурой, со всеми заинтересованными. После этого подготовить сразу весь пакет документов касательно резидентуры, включая проект указа, постановления Совета Министров, Минздрава, учебные планы и многие другие.

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