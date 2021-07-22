ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пиневич: появление резидентуры для медиков одобрено на уровне главы государства, идет обсуждение деталей

22.07.2021 14:59 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появление в Беларуси такой новой формы постдипломного образования для врачей-специалистов, как резидентура, в целом одобрено главой государства. Однако процесс ее внедрения еще предстоит комплексно рассмотреть со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания Президента с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Новые медицинские технологии развиваются настолько широко и бурно, что это требует особых форм подготовки специалистов. Высокие медицинские технологии переходят из крупных клинических центров Минска, областей в города ускоренного развития, опорные больницы. Это требует соответствующей подготовки медперсонала", - пояснил министр.

По его словам, в целом идея постдипломной подготовки в форме резидентуры одобрена главой государства. "Но было принято решение рассмотреть еще раз комплексно, потому что резидентура влечет за собой целый пласт вопросов: от учебных программ, правил поступления, требований к квалификации персонала, который будет оказывать образовательные услуги, места оказания таких услуг", - отметил руководитель Минздрава.

В связи с этим Президент поручил осенью этого года организовать широкое обсуждение комплекса вопросов, связанных с резидентурой, со всеми заинтересованными. После этого подготовить сразу весь пакет документов касательно резидентуры, включая проект указа, постановления Совета Министров, Минздрава, учебные планы и многие другие.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания Президента с руководством Совета Министров
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси скорректировали законы по вопросам судебно-экспертной деятельности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by