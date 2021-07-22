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Массовая уборка продолжается в Минской области
22.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда на счету каждый погожий день! Массовая уборка продолжается в Минской области. Аграрии освоили уже около 10 % площадей. Каравай центрального региона весит более 170 тысяч тонн.
Убирают сейчас ячмень, рожь, тритикале, пшеницу. Под эту урожайную культуру в хозяйстве "Полочаны" Молодечненского района отвели около 700 гектаров. На хлебной ниве побывала Алена Витко (видео).
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Когда на счету каждый погожий день! Массовая уборка продолжается в Минской области. Аграрии освоили уже около 10 % площадей. Каравай центрального региона весит...
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