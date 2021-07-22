|
Единый день приема граждан проводят сенаторы в Витебской области
22.07.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Единый день приема граждан проводят сенаторы в Витебской области. Прошлый прием прошел в Минском районе. Пока решено одномоментно выезжать на места раз в месяц. Цель - выслушать и помочь жителям даже самых отдаленных деревень. В северном регионе сегодня члены Совета Республики работают сразу в 10 райцентрах. В Оршанском - Юрий Деркач, в верхней палате парламента он курирует социальную сферу. Самые популярные вопросы - ремонт дорог, благоустройство поселков и улучшение жилищных условий. До начала приема Юрий Деркач проехал по большинству адресов, чтобы разговор с пришедшими получился обстоятельнее.
В среднем на обсуждение одного обращения у сенатора ушло около 20 минут. О принятии решений по вопросам всем пришедшим сообщат в ближайшие дни.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый день приема граждан проводят сенаторы в Витебской области. Прошлый прием прошел в Минском районе. Пока решено одномоментно выезжать на места раз в месяц....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)