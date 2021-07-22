Концерт в честь белорусских олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте

Источник материала: БT

Концерт в честь белорусских олимпийцев прозвучал сегодня на самой высокой точке гребного канала в Бресте. Олимпийские игры в этом году пройдут на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать национальную сборную на соревнованиях.

Областной Центр олимпийского резерва по гребле и камерный оркестр Брестской областной филармонии решили записать видео к открытию Олимпиады и разместить в соцсетях, чтобы поддержать наших спортсменов. За четверть часа оркестр сыграл с десяток популярных композиций.

Павел Денисюк - директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле:

Мы сегодня решили поддержать ребят таким музыкальным приветом. Так как они не услышат наши голоса в Токио, мы их будем максимально поддерживать в сетях, присылать приветы, слова поддержки, будем болеть и давать больше информации, как проходит Олимпиада, как выступают наши ребята. Мы будем все делать, чтобы рассказывать, болеть и вместе с нашими ребятами выигрывать.

Вячеслав Прилепин - дирижер камерного оркестра Брестской областной филармонии:

Поддержать спортсменов сыграть на такой высоте. Такой вид красивый, такая панорама - все для того, чтобы добились высокого результата. Это самое необычное место за все время. Гастроли были в разных условиях - и в дождь, и в мороз, и холод, но такого формата не было.

На Гребном канале в Бресте проходят Олимпийские дни молодежи. Юные гребцы также присоединились к акции. Ролик с выступления оркестра можно будет увидеть на YouTube и в социальных сетях под хэштегом "болеем за наших".





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