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Генпрокуратура: Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь

22.07.2021 16:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура России удовлетворила просьбу Генпрокуратуры Беларуси о выдаче Алексея Кудина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Кудина хотят привлечь к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия.

В прокуратуре пояснили, что правовой основой для сотрудничества в сфере экстрадиции является Конвенция государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, участниками которой являются Беларусь и Россия.

Решение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным.

К настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь. Уголовное дело в отношении него находится в производстве суда Молодечненского района.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В прокуратуре пояснили, что правовой основой для сотрудничества в сфере экстрадиции является Конвенция государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых...
 
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