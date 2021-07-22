Школьный вопрос, проблемы фермеров и перевозчиков - Кочанова проводит прием граждан в Новолукомле

Источник материала: БелТА

22 июля, Новолукомль /Корр. БЕЛТА/. С проблемами работы перевозчиков, личного подсобного хозяйства и просьбой не закрывать школу в агрогородке обратились сегодня к председателю Совета Республики Наталье Кочановой во время приема граждан в Новолукомльском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми пришли супруги из агрогородка Немойта Сенненского района. В течение 30 лет они содержат личное подсобное хозяйство, растят буренок, сдают молоко. По их словам, многие годы они пытаются добиться того, чтобы им выделили какой-нибудь участок для пастбища. В 2006 году предыдущие земли передали сельхозпредприятию "Дружбинец". У сельчан осталось несколько гектаров, но этого катастрофически не хватает. "Мы приедем с Михаилом Русым, посмотрим, что можно сделать, и постараемся помочь", - сказала Наталья Кочанова.

Жительница Новополоцка озвучила проблему перевозчиков региона. По ее словам, областное транспортное предприятие "Оператор перевозок" проводит конкурсы среди перевозчиков очень редко. Когда разрешение заканчивается, то его не продлевают. Очередные конкурсы или не организовываются, или "Оператор перевозок" проводит их непрозрачно, считает предпринимательница. Поручено разобраться в этом вопросе.

Житель агрогородка Андроны Поставского района обратился насчет работы учреждения образования. В их сельсовете были две школы. В Андронах ясли-сад - базовую школу решили закрыть. С 1 сентября родителям предложили детей возить в центр сельсовета в Курополье или в Поставы в детсад, хоть, по словам мужчины, в этом учреждении образования условия хуже, чем в андроновской школе-саду. Поэтому родители и педагоги предлагают все-таки не закрывать их школу и возить детей из Курополья к ним. Наталья Кочанова пообещала разобраться в вопросе, решать проблему нужно на месте с родителями, педагогами и компетентными органами.

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