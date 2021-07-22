МЧС наградило победителей конкурса для журналистов

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и основ безопасности жизнедеятельности за 2020 год наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Призами за первое место в номинации "За оперативность и объективность" отмечены: заместитель главного редактора - редактор отдела политической и социальной информации Главной редакции информации БЕЛТА Светлана Сухарко и программа "Міншчына" телеканала СТВ. Победителями среди проектов стали "Жизнь без опасности" газеты "7 дней" и "Гордость за Беларусь" газеты "СБ: Беларусь сегодня".

Лучшими авторами признаны Илья Цветков - "Новости региона" телеканала "Беларусь 1" и корреспондент журнала "Служба спасения" Алеся Денисенко. В номинации "Пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" первое место у заведующей отделом криминальных новостей АТН телеканала "Беларусь 1" Виолетты Соколович и программы "Наше утро" телеканала ОНТ.

Церемония прошла в Республиканском образовательном центре безопасности МЧС. Подарки победителям вручил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

"Мы рады с вами сотрудничать. Большое спасибо за вашу деятельность", - сказал победителям конкурса Вадим Синявский.

По его словам, очень интересное направление в профилактике ЧС - образовательные центры безопасности. "Их у нас в стране функционирует 10. Здесь обучается значительное количество детей. Достаточно уникальный опыт и в международном плане. Все специалисты, которые приезжают из разных стран, отмечают практико-ориентированный подход в обучении, в том числе моделирование тех или иных чрезвычайных ситуаций, в получении знаний, как себя уберечь от чрезвычайных ситуаций. Опыт очень серьезный. Мы планируем и дальше развивать это направление. Стоит задача, чтобы в каждом районе подобные центры были созданы в первую очередь для обучения детей элементарным правилам поведения на воде, льду, в лесу, при землетрясениях", - отметил министр.-0-