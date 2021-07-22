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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальные издания из серии "Без срока давности" о преступлениях нацистов и их пособников против гражданского населения на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны презентованы сегодня в Национальном архиве Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В сборники, посвященные Витебской и Гомельской областям, вошло 363 документа (советских и немецких) о преступлениях оккупантов против гражданского населения БССР. Издания также включают в себя приложения "Список мест принудительного содержания гражданского населения", "Список мест массового уничтожения еврейского населения", "Список наиболее крупных карательных операций" и "Список сельских населенных пунктов, уничтоженных оккупантами полностью или частично".

"С белорусскими коллегами более десяти лет мы взаимодействуем по изданию документов, связанных с нацистским геноцидом на территории Беларуси. В прошлом году возникла идея создать обобщающий проект, в котором приводились бы ключевые документы о геноциде - как советские, так и немецкие, где были бы даны необходимые справочные аналитические сведения, что происходило на оккупированной территории Беларуси, где располагались места заключения для гражданского населения, концлагеря, гетто, рабочие батальоны, где велись массовые расстрелы, какие карательные операции проводились на территории Беларуси и, главное, какие деревни, населенные пункты были полностью или частично уничтожены карателями", - рассказал директор российского фонда "Историческая память" историк и публицист Александр Дюков.

В серии "Без срока давности" запланированы шесть томов. Два из них уже вышли в свет, третий готовится. "Я надеюсь, что до конца этого года, может быть, в начале следующего, мы увидим все 6 изданий. Издание прежде всего научное, но оно также полезно широкой аудитории. Любой человек, желающий узнать о своих родных людях и местах, где они жили, может открыть его и получить архивную справочную информацию. Кроме того, это обобщающее издание показывает в целом нацистский геноцид на территории Беларуси и служит аналитическим фундаментом для исследований по этой теме", - подчеркнул историк.

Директор Национального архива Андрей Демянюк отметил, что проделана и продолжается колоссальная работа по подготовке и изданию сборников. "Сегодня мы представляем два сборника из серии о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории Беларуси - о Витебской и Гомельской областях. Кроме того, анонсируем третий сборник - о Могилевской области, который в ближайшее время поступит в типографию, - сказал он. - Значимость этого многотомного проекта многогранна. Прежде всего это напоминание нашим современникам, особенно молодому поколению, о бедах, страданиях, которые приносит война, о важности сохранения и поддержания в обществе мира и согласия".

Он обратил внимание на большую научную и практическую ценность серии. "Уникальные архивные документы, большинство из которых представлены впервые, - большое подспорье для ученых, историков, архивистов, краеведов. Книги можно использовать в учебно-образовательном процессе на всех уровнях", - добавил Андрей Демянюк.

Документальные сборники подготовлены в рамках совместного белорусско-российского проекта при участии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси и архивных учреждений республики.-0-