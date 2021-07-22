Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел Беларуси в ответ на вопрос БЕЛТА прокомментировали подписание президентом Литвы Гитанасом Науседой, который постоянно заявляет о приоритете прав человека, неоднозначных поправок к закону "О правовом положении иностранных лиц", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"По факту мы еще раз убедились в очевидном: права конкретных людей, будь то в Беларуси, Ираке или Сирии, на деле абсолютно не волнуют политическое руководство Литвы. Разглагольствования - это одно, а конкретные поступки говорят, к сожалению, совсем о другом, - отметили в МИД. - Поэтому на днях мы все стали свидетелями бесчеловечного, издевательского отношения литовских пограничников к иракцам, которые, вынужденные искать лучшую долю не по своей вине, пытались получить убежище и приют в благополучной и порядочной, как они думали, европейской стране".

Как отметили в МИД, после такого ужаса поправки к указанному закону уже просто дополняют очевидную картину. "И нет смысла перечислять положения международного права, двусторонних и многосторонних соглашений, да и просто моральных критериев, которые этот закон не нарушает. Таких положений просто нет", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

"Примечательно, что даже в самой Литве есть благоразумные люди, которые прекрасно понимают, что это фактически узаконит нарушение прав человека в отношении тех, кто пытается спасти себя и своих детей от ужасов и последствий развязанной под красивыми демократическими лозунгами войны. Многие литовские юристы высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции Литовской Республики. Но что мы слышим от руководства Литвы? Да, закон плохой, да, "дырявый", он нарушает права человека. Но нам, дескать, надо послать сигнал странам - донорам беженцев. Действительно, какие уж тут права, когда надо послать какой-то сигнал!" - обратили внимание в МИД.

Там констатировали, что не слышно резких заявлений западных партнеров в отношении этих поправок: "Где проверки и расследования? Получается, что в "демократической" стране можно и беременных женщин под автоматы? Может быть, международные правозащитные организации, у которых явно есть на это свободные ресурсы, даже придумают для Литвы какой-нибудь эксклюзивный механизм мониторинга и расследования нарушений прав человека - мигранты ведь тоже люди? Или нет?"

В ведомстве подчеркнули, что попытки Вильнюса скрыть допущенную тотальную деградацию своей системы пограничной службы "шиты белыми нитками". "Раньше это было возможно, потому что многие годы эту границу защищала Беларусь, и литовской стороне можно было не беспокоиться. Затем, образно говоря, литовские политики стали "стучать молотком по мине". Своей цели добились. Теперь делают вид, что удивлены", - резюмировали в МИД.

Как сообщалось БЕЛТА, поправки, предусмотренные законом, лишают просителей убежища права обжаловать решения суда первой инстанции в апелляционном порядке. Также сокращены сроки рассмотрения просьб о предоставлении убежища в связи с объявлением в стране экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов.

Правозащитные организации заявили, что поправки, по сути, узаконят нарушения прав человека. Юристы высказали замечания относительно вероятного противоречия поправок Конституции из-за необеспеченного права на апелляцию в случае отрицательного решения о предоставлении убежища.-0-