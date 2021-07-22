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"Вытокі" продолжают путешествие по регионам. Место проведения на этой неделе - Солигорск. Культурно-спортивный фестиваль популяризирует национальную культуру, историю и спорт. Сегодня в программе - знакомство со знаменитыми и знаковыми местами города шахтеров. Участники увидели терриконы - промышленную зону Беларуськалия и узнали об особенностях калийного комбината. Не менее насыщенная и творческая часть первого дня. На главной концертной площадке - органное выступление известного музыканта Валерия Шмата.

В рамках фестиваля запланированы многочисленные соревнования талантов. В арт-галерее презентован конкурс детского рисунка, пройдет региональный музыкальный отбор "Дети и взрослые". В субботу жителей Солигорска пригласят на семейный спортивный забег.





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