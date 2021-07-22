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В Минске продолжается встреча послов с представителями деловых кругов

22.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске продолжается учеба послов, и сегодня в программе встреча дипкорпуса с представителями более 200 белорусских компаний. Частные или государственные - все они ориентированы на экспорт и на открытие новых рынков. Особое внимание - европейскому, многим придется переориентировать поставки оттуда на другие направления. Этого не сделать без помощи консулов и послов.

Владимир Улахович - председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы видим, что у наших партнеров - деловых ассоциаций бизнесов, конкретных предприятий в Европе - есть прямой интерес не потерять сотрудничество. Дело в том, что это общий интерес, это интерес и бизнеса с той стороны, это та база, от которой можно оттолкнуться. Также мы планируем использовать самые разные и новые форматы продвижения нашего экспорта, например, международные торговые электронные площадки, виртуальные выставки. Все это требует серьезного пересмотра и прагматического подхода

О наращивании экспорта говорят и наши промышленные флагманы: так, МТЗ нацелен на рынки американского континента. В Дубае пройдет Всемирная выставка "ЭКСПО-2020", и Национальный павильон Беларуси на ней станет своеобразным деловым центром нашей страны для контактов.


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Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжается учеба послов, и сегодня в программе встреча дипкорпуса с представителями более 200 белорусских компаний. Частные или государственные - все они...
 
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