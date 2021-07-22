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Прогноз погоды на 23 июля
22.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северу республики скажется влияние фронтального раздела.
Утром и днем 23 июля местами по северу республики ожидаются грозы.
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Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северу республики скажется влияние фронтального раздела. ...
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