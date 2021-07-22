ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Традиционные транспортные средства белорусов

22.07.2021 18:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К летнему времени путешествий Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта подготовил экскурсию-знакомство с традиционными транспортными средствами наших предков. Она начинается с просмотра аутентичной коллекции, в которую собраны почти 300 предметов разных времен и регионов. Брички и сани, фаэтоны и мажары, возы и конская упряжь знакомят посетителей с возможностями передвижения наших прадедов.

Теоретическую часть этноэкскурсии ретроформата в Строчицах разнообразят уроки по запряжке лошади в бричку. Конюх демонстрирует все тонкости многовекового известного сельчанам процесса. Незабываемой частью "транспортной" экскурсии здесь является знакомство с дельтапланом, а также возможность полетать на нем и увидеть музейные и окрестные пространства с высоты птичьего полета.


Читайте также:


 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К летнему времени путешествий Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта подготовил экскурсию-знакомство с традиционными транспортными...
 
Новости дня
Новости общества
 
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" принимает Солигорск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by