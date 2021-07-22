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Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" продолжает путешествие по Беларуси. Сегодняшняя остановка - Солигорск. Форум знакомит участников с национальной самобытностью, историей и традициями, а также со спортивными достижениями регионов - до этого праздник побывал в Лиде и Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске. Город калийщиков подготовил для гостей интересную программу: выставки и круглые столы, концерты и спортивные интерактивы. Фестивальные мероприятия рассчитаны на 3 дня. Стартовал форум с ознакомительной экскурсии - показали самые известные маршруты и объекты Солигорска. Особые впечатления оставила экскурсия в кафедральный собор Рождества Христова.

Продолжением первого дня фестиваля "Вытокі" станут художественная выставка "Колесо времени" и выставка детского рисунка в арт-галерее Беларуськалия. Вечером на центральной площади Солигорска - концерт органной музыки.





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