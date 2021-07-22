Школьные ярмарки открылись в Минске

Источник материала: БT

Все для своевременной подготовки к новому учебному году. Школьные ярмарки начали свою работу в Минске. Широкий ассортимент товаров для учащихся предлагают крупные универмаги столицы и другие торговые точки. Организованы и так называемые "Уголки первоклассника" - можно приобрести все необходимое для школы: канцелярские принадлежности, одежду, обувь, рюкзаки. В среднем в торговую точку подготовиться к новому учебному году ежедневно приходят несколько тысяч покупателей.

В крупных универмагах столицы представлена продукция белорусских производителей. В этом году школьный ассортимент на 20 % обновлен.

Ценовой диапазон остался на уровне прошлого года. Стандартный набор для школьника обойдется родителям от 200 до 500 рублей, в зависимости от покупательских предпочтений. Каждую среду - в День школьника - товары можно приобрести со скидкой.





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