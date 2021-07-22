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В первом полугодии МЧС провело более 400 учений

22.07.2021 18:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги работы МЧС в первом полугодии и перспективы на будущее рассмотрели сегодня на заседании коллегии под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В мероприятии принял участие заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов. В центре внимания работы коллегии - выполнение поручений Президента и задач по предназначению.

Вадим Синявский подчеркнул, что Беларусь остается социально ориентированным государством, а рост уровня жизни населения, защита жизни и здоровья граждан - главным приоритетом для всех органов государственного управления. В первом полугодии обеспечены безопасные условия жизнедеятельности населения и объектов экономики. Не допущено крупных аварий и катастроф, надзорные органы обеспечили сопровождение важнейших для экономики страны объектов. При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера спасены и эвакуированы более 2000 человек. Министр подчеркнул, что в целом все областные управления и районные отделы МЧС сработали эффективно, однако обстановка с количеством пожаров и ростом гибели людей требует усиления взаимодействия с субъектами профилактики.

Как отметил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, в первом полугодии проведено 433 тактико-специальных учения, более 11 тыс. тактико-специальных занятий. На 50% увеличилось количество спасенных на водных объектах, использование технических средств позволило повысить эффективность в вопросах поиска людей в экосистемах. Во втором полугодии среди задач останется обеспечение боеготовности подразделений, повышение уровня профессиональной подготовки личного состава, дооснащение подразделений с учетом проведения масштабных поисковых операций.

Заместитель министра Игорь Болотов остановился на вопросах оснащения техникой, в том числе высотной. В настоящее время районные подразделения комплектуются автолестницами, разработанными в рамках Государственной научно-технической программы. Обновление авиационного парка, ввод в эксплуатацию новых зданий, проведение мероприятий по охране труда, реализация программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС - среди приоритетов во втором полугодии 2021 года.

Заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов отметил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в первом полугодии сумело обеспечить защиту граждан от чрезвычайных ситуаций. Удалось существенно смягчить негативные последствия чрезвычайных ситуаций для объектов экономики и, что особенно важно, защитить людей. Доведенные задачи министерством выполняются и работу ведомства в целом можно признать удовлетворительной. Александр Рахманов также обозначил проблемные вопросы, требующие решения в ближайшее время.

В завершение мероприятия, которое состоялось накануне Дня пожарной службы, ряду работников министр вручил государственные и ведомственные награды, в том числе медали "За безупречную службу", почетные грамоты Совета Министров, благодарности премьер-министра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В мероприятии принял участие заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов. В центре внимания работы коллегии - выполнение...
 
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