Карпенко: поезд #БеларусьМолодежьЕдинство - уникальный по масштабу и значимости проект

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился маршрут республиканского поезда #БеларусьМолодежьЕдинство, старт которому был дан в Гродно - молодежной столице Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

На протяжении недели более 100 человек на поезде проехали по Беларуси (Гродно - Полоцк - Витебск - Горки - Петриков - Брест - Марьина Горка - Минск) и приняли участие в общественно значимых событиях. На каждом остановочном пункте поезда, в знаковых и памятных местах разворачивали государственный флаг Беларуси.

21 июля на станции "Минск-Пассажирский" закончился многодневный маршрут следования молодежного поезда. Сегодня в Минске, на площади Государственного флага, торжественно завершился проект. Провезенный по всем регионам страны государственный флаг передан в Музей молодежного движения, а каждому участнику вручен госфлаг и сертификат.

Приветствуя участников, министр образования Игорь Карпенко отметил, что в Беларуси ежегодно реализуются сотни социально значимых молодежных проектов. Один из них - поезд #БеларусьМолодежьЕдинство. "Он уникальный и по масштабу проведения, и по значимости, и по личностному восприятию. Уверен, здесь собралась целеустремленная, инициативная и энергичная, с активной гражданской позицией молодежь. Такие проекты, как республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство, показывают, что наша молодежь неравнодушна к судьбе своей страны и ее будущему. Убежден, этот проект станет традиционным и послужит более динамичному развитию молодежной политики в регионах, внесет свой вклад в гражданско-патриотическое воспитание, сохранение и приумножение исторического и культурного наследия Беларуси", - выразил уверенность министр.

Глубоко символично и то, что в Год народного единства поезд #БеларусьМолодежьЕдинство собрал молодежь изо всех регионов страны. В проекте также участвовали граждане России, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. "Проект открыл перед молодыми людьми широкие просторы Беларуси, предоставил возможность посетить удаленные регионы, познакомиться со знаковыми объектами, созданными в эпоху независимости, обсудить с представителями органов госуправления и молодежью регионов актуальные вопросы государственной молодежной политики", - добавили в ведомстве.-0-