Белорусская государственная академия авиации начнет готовить пилотов с этого года

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии авиации 20 июля началась вступительная кампания. В этом году проводится набор на совершенно новую специальность - "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации", сообщили БЕЛТА в БГАА.

"Для поступления абитуриенты сдавали централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку, математике и английскому языку. Кроме этого, им нужно было успешно пройти врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в том числе профессионально-психологическое собеседование. А также сдать вступительное испытание для определения уровня физической подготовленности на базе академии", - рассказали в вузе.

Набирают на специальность в 2021 году 16 человек: восемь за счет средств республиканского бюджета, восемь - на платной основе. На данный момент уже подано шесть заявлений.-0-