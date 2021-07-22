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Белорусская государственная академия авиации начнет готовить пилотов с этого года

22.07.2021 20:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии авиации 20 июля началась вступительная кампания. В этом году проводится набор на совершенно новую специальность - "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации", сообщили БЕЛТА в БГАА.

"Для поступления абитуриенты сдавали централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку, математике и английскому языку. Кроме этого, им нужно было успешно пройти врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в том числе профессионально-психологическое собеседование. А также сдать вступительное испытание для определения уровня физической подготовленности на базе академии", - рассказали в вузе.

Набирают на специальность в 2021 году 16 человек: восемь за счет средств республиканского бюджета, восемь - на платной основе. На данный момент уже подано шесть заявлений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Набирают на специальность в 2021 году 16 человек: восемь за счет средств республиканского бюджета, восемь - на платной основе. На данный момент уже подано шесть...
 
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