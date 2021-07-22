Более 2 тысяч километров и 8 дней в пути: молодежный поезд завершил маршрут в Минске

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Молодежный поезд завершил маршрут в Минске. На площади Государственного герба и флага состоялась торжественная церемония закрытия проекта. Участники - 85 молодых людей от 18 до 31 года. Это студенты, работающая молодежь, преподаватели и депутаты. Также к проекту присоединились ребята из России, Азербайджана, Таджикистана и других стран. Каждый получил сертификат участника и государственный флаг.





Активисты проследовали по маршруту Гродно - Полоцк - Витебск - Горки - Петриков - Брест - Марьина Горка - Минск, посетили места боевой славы, приняли участие в творческих встречах и обсуждениях и в каждом пункте назначения разворачивали флаг Беларуси.