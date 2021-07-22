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В Гродненской области появился первый комбайнер-тысячник

22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня первый комбайнер-тысячник появился в Гродненской области. Знаковый рубеж преодолел механизатор СПК имени Деньщикова Николай Пригодич. У передовика за плечами уже больше 20 уборочных кампаний, не раз становился победителем областных и республиканских "Дожинок". В нынешнем сезоне, признается, учет намолоченным тоннам не вел, просто старался хорошо делать свою работу. На поле с утра до вечера. С погодой в этом году тоже повезло, в хозяйстве вырастили один из самых высоких в стране урожаев.


Николай Пригодич, механизатор СПК имени Деньщикова:

У нас озимый ячмень неплохой результат дал, более 100 центнеров, и рапс неплохой дает урожай. Только что град немного побил. Нам не привыкать работать без выходных. Надо все убрать.


Дмитрий Шинтарь, главный агроном СПК имени Деньщикова:


Приступили к уборке озимой пшеницы. В данный момент убрали 133 гектара. Урожайность 78 центнеров с гектара. И убираем озимый рапс. Погодные условия, которые были весной - достаточно влаги, тепла, способствовали также хорошему образованию растений и семени зернобобовых. Ожидается тоже неплохой урожай.


Всего же в Гродненской области уже убрано 8 % площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. При средней урожайности в 45 центнеров с гектара намолочено 110 тысяч тонн зерна.




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Сегодня первый комбайнер-тысячник появился в Гродненской области. Знаковый рубеж преодолел механизатор СПК имени Деньщикова Николай Пригодич. У передовика за...
 
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