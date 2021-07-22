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Белорусский боец ММА Алексей Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь
22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня стало известно, что белорусский боец ММА Алексей Кудин уже доставлен в Беларусь. Он дома. Генпрокуратура России удовлетворила просьбу белорусских коллег о выдаче спортсмена для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с насилием. Решение о выдаче Кудина вступило в силу, Верховный Суд России признал его законным и обоснованным.
Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района. Напомним, боец ММА стал участником беспорядков в Молодечно 10 августа. В этот же день спортсмен был задержан недалеко от места событий. По решению суда он отбывал арест в Жодино. По уголовному делу ему был назначен домашний арест. После того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу. 19 ноября в 9 утра он вышел из своего дома в Молодечно, чтобы прийти на начало судебного процесса к 10:00, но в суд так и не явился. После этого его объявили в розыск.
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Сегодня стало известно, что белорусский боец ММА Алексей Кудин уже доставлен в Беларусь. Он дома. Генпрокуратура России удовлетворила просьбу белорусских коллег о...
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