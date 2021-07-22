ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский боец ММА Алексей Кудин передан российской стороной и доставлен в Беларусь

22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня стало известно, что белорусский боец ММА Алексей Кудин уже доставлен в Беларусь. Он дома. Генпрокуратура России удовлетворила просьбу белорусских коллег о выдаче спортсмена для привлечения к ответственности за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с насилием. Решение о выдаче Кудина вступило в силу, Верховный Суд России признал его законным и обоснованным. 

Уголовное дело в отношении выданного лица находится в производстве суда Молодечненского района. Напомним, боец ММА стал участником беспорядков в Молодечно 10 августа. В этот же день спортсмен был задержан недалеко от места событий. По решению суда он отбывал арест в Жодино. По уголовному делу ему был назначен домашний арест. После того как Кудин не явился в суд, мера пресечения была изменена на заключение под стражу. 19 ноября в 9 утра он вышел из своего дома в Молодечно, чтобы прийти на начало судебного процесса к 10:00, но в суд так и не явился. После этого его объявили в розыск.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня стало известно, что белорусский боец ММА Алексей Кудин уже доставлен в Беларусь. Он дома. Генпрокуратура России удовлетворила просьбу белорусских коллег о...
 
Новости дня
Новости общества
 
Генпрокуратура Беларуси выявила нарушения в деятельности лизинговых компаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by