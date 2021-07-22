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Генпрокуратура Беларуси выявила нарушения в деятельности лизинговых компаний

22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оформляли быстрые кредиты, заключали договор лизинга, не имея на это разрешения. Сегодня Генпрокуратура рассказала о массовых жалобах белорусов на недобросовестную деятельность некоторых финансовых компаний.

  Среди пострадавших более 2000 человек.

Свою деятельность организации завуалировали под лизинг. На основании договора купли-продажи они покупали у клиента, например, мобильный телефон. Но товар оставляли продавцу на особых условиях. Пока клиент не вернет долг, мобильный телефон находится в лизинге под высокими процентами. Обо всех нюансах клиенты не догадывались. 


Дмитрий Брылев,  официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси: 


Многие из них не имели полного представления о правовом характере таких договоров, последствиях неисполнения своих обязательств, размерах штрафов. Например, при получении взаем 150-300 рублей граждане с учетом штрафных санкций при минимальных сроках просрочки должны были вернуть суммы в размере от 1500 до 4000 рублей. Прилагаемые к договорам графики погашения задолженности были составлены так, чтобы у лизингодателя в любом случае возникли основания для применения штрафных санкций.


По данным Генпрокуратуры, только 3 компании в результате подобного бизнеса заработали свыше $ 2 млн.

Среди пострадавших - пенсионеры, малоимущие, клиенты с плохой кредитной историей, люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. В отношении учредителей нескольких фирм возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов. За прошлый год эта сумма у них превысила 1,5 млн. рублей.





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Оформляли быстрые кредиты, заключали договор лизинга, не имея на это разрешения. Сегодня Генпрокуратура рассказала о массовых жалобах белорусов на...
 
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