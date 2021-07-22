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Сенаторы провели прием граждан в Витебской области - Н. Кочанова работала в Новолукомле
22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Единый день приема граждан провели сегодня сенаторы в Витебской области. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова работала в Новолукомле. Спикер рассмотрела более двух десятков обращений. На прием приехали не только жители Чашникского района, но и представители других регионов севера страны. Спектр вопросов широкий: от благоустройства населенных пунктов до начисления пенсий, ведения подсобного хозяйства и получения гражданства.
Так, супруги Шафранские из агрогородка Немойта Сенненского района держат 28 голов крупного рогатого скота, но земли для развития личного подсобного хозяйства в деревне нет. Все ближайшие пастбища принадлежат местному сельхозпредприятию. Наталья Кочанова пообещала, что в проблеме будет разбираться лично профильный вице-премьер Михаил Русый. Учитель географии из агрогородка Андроны Поставского района рассказал спикеру Совета Республики о том, что в этом году в их населенном пункте закрывают школу. Здание учреждения образования построено в 1992-м, в 2008-м капитально отремонтировано. При этом более старая школа, расположенная в соседней деревне, продолжит работать, хотя материальная база там гораздо слабее.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я увидела, что люди переживают за свою область, за свой агрогородок. Они хотят, чтоб он развивался, чтоб он жил. Хотелось бы, чтобы наши руководители на местах были более внимательны к тем задачам, которые перед ними стоят, и более внимательны к тем вопросам, которые задают люди. Потому что вопросы, с которыми ко мне сегодня обратились, абсолютно правомерны.
Все вопросы взяты на контроль. Практика проведения единого дня приема граждан в областях страны будет продолжена.
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Единый день приема граждан провели сегодня сенаторы в Витебской области. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова работала в Новолукомле. Спикер...
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