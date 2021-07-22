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А.Лукашенко подписал декрет - часть президентских функций передается правительству и местным органам власти
22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Часть президентских функций передается правительству и местным органам власти. Соответствующий декрет № 4 подписал Александр Лукашенко. Изменения касаются приватизации государственной собственности - так функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации ОАО, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству, если акции указанных ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц - облисполкомам и Минскому горисполкому.
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А.Лукашенко подписал декрет - часть президентских функций передается правительству и местным органам власти
Часть президентских функций передается правительству и местным органам власти. Соответствующий декрет № 4 подписал Александр Лукашенко. Изменения касаются...
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