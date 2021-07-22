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Документальные издания о преступлениях нацистов презентованы в Минске
22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в Национальном архиве представили документальные издания о преступлениях нацистов против населения БССР - это два сборника из серии "Без срока давности". Они посвящены Витебской и Гомельской областям.
В них вошло 363 документа (как советских, так и немецких) о зверствах оккупантов
На страницах - показания жертв и палачей. Опубликованы списки мест принудительного содержания гражданского населения, массового уничтожения евреев, размещена информация о крупных карательных операциях, уничтоженных оккупантами населенных пунктах.
Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:
Уничтожено более 9000 белорусских деревень. А жители белорусских деревень официально не считаются жертвами войны до сих пор. То есть, у нас очень много белых пятен в истории Великой Отечественной войны, в том числе и геноциде в отношении белорусского народа. Основная масса жителей стран Европы даже не знает, что пережила Беларусь.
Александр Дюков, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН:
Мы знаем, что сейчас последовательно принимаются резолюции, причем на уровне Европарламента, на уровне руководства парламента различных европейских стран, в которых пытаются уровнять нацистский и советский режимы. Это абсолютно антинаучно, и это возможно только при забвении тех преступлений, которые совершали нацисты
Книги подготовлены в рамках совместного белорусско-российского проекта. Впереди выпуск еще 4-х сборников - они будут посвящены Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областям. Также запускается информационный проект "Без срока давности", на сайте которого будут публиковаться фото и видео о нацистских преступлениях, интервью историков.
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Сегодня в Национальном архиве представили документальные издания о преступлениях нацистов против населения БССР - это два сборника из серии "Без срока давности"....
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