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Белорусский музей народной архитектуры и быта подготовил экскурсию-знакомство с традиционными транспортными средствами наших предков
22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К летнему времени путешествий Белорусский музей народной архитектуры и быта подготовил уникальную экскурсию-знакомство с традиционными транспортными средствами наших предков. Начинается оно с просмотра аутентичной коллекции, в которой почти 300 предметов разных времен и разных регионов. Брички и сани, возы и телеги, фаэтоны и даже дельтаплан. Наталья Бордиловская - с репортажем о том, на чем передвигались в старину. (видео)
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Белорусский музей народной архитектуры и быта подготовил экскурсию-знакомство с традиционными транспортными средствами наших предков
К летнему времени путешествий Белорусский музей народной архитектуры и быта подготовил уникальную экскурсию-знакомство с традиционными транспортными...
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