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Грамот и благодарностей от МЧС удостоены лучшие журналисты Беларуси

22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Авторов горячих репортажей накануне Дня пожарной службы наградило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Два десятка журналистов - представители районных, областных и республиканских СМИ - получили грамоты и благодарности. Отметили оперативность и информационную работу в профилактике чрезвычайных происшествий. Победителей назвали в 4 номинациях. Среди награжденных - и наш коллеги - проект АТН "Зона Х". В номинации "Лучший автор" - корреспондент "Новостей региона" Илья Цветков.

Для представителей медиа организовали экскурсию по центру безопасности. Специалисты напомнили правила поведения в чрезвычайных ситуациях. При помощи интерактивных тренажеров каждый проверил действия во время аварии автобуса, задымления вагона метро и землетрясения в 9 баллов.


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Теги: Новости
 
 
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Авторов горячих репортажей накануне Дня пожарной службы наградило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Два десятка журналистов - представители районных,...
 
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