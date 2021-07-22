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Грамот и благодарностей от МЧС удостоены лучшие журналисты Беларуси
22.07.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Авторов горячих репортажей накануне Дня пожарной службы наградило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Два десятка журналистов - представители районных, областных и республиканских СМИ - получили грамоты и благодарности. Отметили оперативность и информационную работу в профилактике чрезвычайных происшествий. Победителей назвали в 4 номинациях. Среди награжденных - и наш коллеги - проект АТН "
Для представителей медиа организовали экскурсию по центру безопасности. Специалисты напомнили правила поведения в чрезвычайных ситуациях. При помощи интерактивных тренажеров каждый проверил действия во время аварии автобуса, задымления вагона метро и землетрясения в 9 баллов.
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Авторов горячих репортажей накануне Дня пожарной службы наградило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Два десятка журналистов - представители районных,...
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