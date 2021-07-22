"Патриоты Беларуси" пока не ставят прямых политических целей - Рачковский

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22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси" пока не преследует прямых политических целей. Об этом заявил председатель общественного объединения Сергей Рачковский в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему "Патриоты Беларуси" не стали регистрироваться как политическая партия, Сергей Рачковский отметил: "На наш взгляд, прыгать с места в карьер, делать партию - зачем, для чего? На данном этапе у нас нет ни политического опыта, ни политической программы, у нас и целей прямых политических нет. У нас цель - работать в общественном поле. Да, эти цели пересекаются с политикой, с задачами и целями политических партий, но мы решили не брать высоту, с которой можем упасть. А просто постепенно двигаться к этой цели".

"Рановато. У нас вообще в Беларуси непаханое поле в общественной деятельности. Работай - не хочу на благо родины", - добавила его заместитель Анна Харута.-0-