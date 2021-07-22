﻿ "Патриоты Беларуси" пока не ставят прямых политических целей - Рачковский. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Патриоты Беларуси" пока не ставят прямых политических целей - Рачковский

22.07.2021 21:47 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканское общественное объединение "Патриоты Беларуси" пока не преследует прямых политических целей. Об этом заявил председатель общественного объединения Сергей Рачковский в программе "Марков. Ничего личного" на ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, почему "Патриоты Беларуси" не стали регистрироваться как политическая партия, Сергей Рачковский отметил: "На наш взгляд, прыгать с места в карьер, делать партию - зачем, для чего? На данном этапе у нас нет ни политического опыта, ни политической программы, у нас и целей прямых политических нет. У нас цель - работать в общественном поле. Да, эти цели пересекаются с политикой, с задачами и целями политических партий, но мы решили не брать высоту, с которой можем упасть. А просто постепенно двигаться к этой цели".

"Рановато. У нас вообще в Беларуси непаханое поле в общественной деятельности. Работай - не хочу на благо родины", - добавила его заместитель Анна Харута.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отвечая на вопрос, почему "Патриоты Беларуси" не стали регистрироваться как политическая партия, Сергей Рачковский отметил: "На наш взгляд, прыгать с места в карьер,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by