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Когда у истоков профессиональной белорусской народной хореографии стоит женщина и сегодня она отмечает юбилей! 85 лет исполняется народной артистке Беларуси Валентине Гаевой - хореографу, художественному руководителю и основателю ансамбля "Хорошки". Белтелерадиокомпания присоединяется к поздравлениям и по случаю юбилея Валентины Гаевой подготовила специальный эфир. Так, в сетке вещания телеканала "Беларусь 3" спецвыпуски проектов в день рождения артистки, а 25 июля в программе юбилейный концерт государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую.







Рассказывает Ольга Медведь.





Она перевела наше прошлое в танцевальные па, являясь уроженкой России. Валентина Гаевая приехала в Беларусь на родину дедушки Алеся по материнской линии в 1967 году. Сперва работала в могилевском коллективе «Веснянки», что при автозаводе имени Козлова. А спустя несколько лет, после победы на конкурсе балетмейстеров с белорусским танцем ее пригласили в Белгосфилармонию.

Дело всей жизни она задумала именно в этих стенах. Цель - создать белорусский национальный танцевальный коллектив, который познакомит с нашими традициями и особенностями культуры весь мир, а по мастерству не уступит коллективам Моисеева, Вирского, Сухишвили. И у нее получилось.



До Валентины Гаевой танцевальным фольклором никто серьезно не занимался, да и о национальном костюме знали крайне мало. Движения пришлось подсматривать на деревенских праздниках и сводных концертах самодеятельности, а о нарядах узнавали из архивных документов



Ансамбль она собрала, но в первый состав даже не проводили кастинг, достались те танцовщики, которых не взяли после училища в профессиональные хореографические коллективы. Естественно, веры в такую труппу почти ни у кого не было. "В "Хорошках" танцуют не так, как в фольклоре", "Зачем мех на костюмы? Белорусы же "лаптежники"!".

Но в 77-м году танцовщики становятся лауреатами Всесоюзного смотра-конкурса среди профессиональных коллективов Союза.



Спустя годы Валентине Гаевой и ее артистам рукоплескали практически все континенты. Ее постановки - путешествия по временным эпохам и национальная история в танце. Каждый номер - мини-спектакль, где есть простые крестьяне, ремесленники и музыканты, шляхта в богатых убранствах.



В репертуаре около десятка разно тематических программ. Одна из самых оригинальных "Полацкая тетрадь", на основе подлинных нотных записей белорусской и западноевропейской светской музыки 16-17 столетий.



Традиции "Хорошек", подготовка настоящих артистов их художественным руководителем продолжается и с юным поколением. С 1987 года при коллективе действует детская хореографическая студия. Фирменный стиль там воспитывают действующие танцовщики под руководством Валентины Гаевой.









